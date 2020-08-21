Netflix осудили за «сексуализацию детей»

Одна из самых известных стриминговых платформ Netflix оказалась в центре грандиозного скандала. При продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре «Милашки» (Cuties) сервис получил в свой адрес обвинения в сексуализации детей.

Лента «Милашки» рассказывает историю девочки из традиционной сенегальской мусульманской семьи. После того, как она увидела на улице танцы своих ровесниц — девочек, которые называют себя «Милашками», — главная героиня присоединяется к ним. Так она бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.

В 2020 году фильм отметили на фестивале Сандэнс, пишет Independent. Лента получила 82% положительных оценок на Rotten Tomatoes. Премьера «Милашек» запланирована на 9 сентября, но после того, как пользователи Сети посмотрели трейлер и постер к ленте, проект начали активно критиковать.

Многих юзеров в Twitter возмутила откровенная одежда юных актрис, а также слишком «чувственные танцы», в которых присутствуют элементы тверкинга.

«Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали чрезмерно сексуальными», — прокомментировала тему пользовательница под ником elizableu.

Критичными комментариями в соцсетях дело не закончилось. На платформе Change.org появилась петиция с требованием отменить фильмы и шоу, в которых несовершеннолетние показаны в откровенных образах. Сейчас виртуальное обращение подписали уже больше 45 тысяч пользователей. Однако в Netflix пока никак на них не отреагировали на такую шумиху вокруг нового проекта.