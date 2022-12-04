Мир 04 декабря 2022, 01:16 Только неотложные операции будут делать на Украине в случае бэкаута Замглавы Минздрава Украины Карчевич: при блэкауте будут делать только срочные операции РИА «Новости»

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Плановые операции в украинских больницах придется отложить в случае длительного отключения света. Об этом в эфире единого телемарафона заявила замглавы Минздрава страны Мария Карчевич.

По ее словам, такие рекомендации дали лечебным заведениям на Украине, что не нагружать энергетическую систему страны.

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"Будут делать только экстренные операции", - заявила Карчевич.

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Она добавила, что часть помещений в больницах в этом случае придется закрыть.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил 22 ноября, что все электростанции Украины, за исключением трех атомных, имеют различные повреждения. В стране продолжаются плановые длительные отключения света.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы, что они могут остаться без центрального отопления этой зимой. Он призвал горожан быть готовыми к такому варианту. Он объяснил, что при отсутствии тепла и минусовых температурах на улице, воду из городской системы отопления придется сливать, чтобы не было серьезных поломок.