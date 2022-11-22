Мир 22 ноября 2022, 15:47 «Укрэнерго» сообщила о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС страны Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: в стране почти не осталось неповрежденных электростанций РИА «Новости»

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Все электростанции Украины, за исключением трех атомных, имеют различные повреждения. Об этом сообщил глава Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время выступления на брифинге в национальном медиацентре. Его процитировал ТАСС.

«У нас почти нет неповрежденных гидроэлектростанций и тепловых электростанций. За исключением трех атомных электростанций», — сказал он.

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Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС, которые находятся на подконтрольных киевскому режиму территориях. Кудрицкий отметил, что все остальные крупные электростанции получили повреждения начиная с 10 октября.

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В «Укрэнерго» предупредили о плановые отключениях электроэнергии во всех регионах страны в понедельник, 21 ноября. В компании подчеркнули, что свет может пропадать на четыре часа и больше.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о трудностях с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах страны. Жители Одессы уже несколько раз устраивали уличные протесты из-за отключения света после попадания ракеты в объект городской инфраструктуры.