22 ноября 2022, 15:47
«Укрэнерго» сообщила о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС страны
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: в стране почти не осталось неповрежденных электростанций
Все электростанции Украины, за исключением трех атомных, имеют различные повреждения. Об этом сообщил глава Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время выступления на брифинге в национальном медиацентре. Его процитировал ТАСС.
«У нас почти нет неповрежденных гидроэлектростанций и тепловых электростанций. За исключением трех атомных электростанций», — сказал он.
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Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС, которые находятся на подконтрольных киевскому режиму территориях. Кудрицкий отметил, что все остальные крупные электростанции получили повреждения начиная с 10 октября.
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В «Укрэнерго» предупредили о плановые отключениях электроэнергии во всех регионах страны в понедельник, 21 ноября. В компании подчеркнули, что свет может пропадать на четыре часа и больше.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о трудностях с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах страны. Жители Одессы уже несколько раз устраивали уличные протесты из-за отключения света после попадания ракеты в объект городской инфраструктуры.
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