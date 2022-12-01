Мир 01 декабря 2022, 23:25 Кличко предупредил жителей Киева о риске остаться без отопления до весны Мэр Киева Кличко: столица Украины может остаться без отопления до весны РИА «Новости»

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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о том, что они могут остаться без центрального отопления этой зимой. Он сказал, что такой вариант не исключается и призвал горожан подготовиться к такому развитию ситуации. Его процитировало издание «Украинская правда».

Кличко пояснил, что при наступлении даже небольших морозов придется сливать воду из городской системы отопления, если она прекратит работать хотя бы в течении суток. Это придется делать, чтобы избежать серьезных повреждений.

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«Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы», — сказал мэр.

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Кличко добавил, что при сильных морозах без отопления температура в квартирах очень быстро может сравняться с температурой за окном. По его словам, жителям Киева лучше иметь план действий на такой случай.

Ранее Кличко заявил, что зимой в Киеве возможна частичная эвакуация. Некоторых горожан попросят временно переехать в частные дома за городом с печами и водой.