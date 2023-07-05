05 июля 2023, 12:17
Токаев указал на важность укрепления партнерства с Россией
Президент Казахстана Токаев заявил о важности укрепления партнерства с Россией
Казахстану необходимо стремиться продолжать укреплять стратегическое партнерство с Россией. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с послом Дауреном Абаевым в России, сообщила его пресс-служба.
«В ходе встречи президент заявил о приоритетной важности дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Россией. Токаев поставил ряд задач перед Абаевым по развитию двустороннего взаимодействия государств», — указали в сообщении.
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Ранее Токаев назначил Абаева новым полномочным и чрезвычайным послом Казахстана в России. Ранее он работал пресс-секретарем главы государства и замруководителя президентской администрацией, занимал посты министра культуры, информации, спорта и общественного развития, а также заместителя генсека СНГ.
Президент Казахстана заявлял о приоритете развитий отношений с Россией и Китаем для страны.
Казахстан
Россия
Касым-Жомарт Токаев
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