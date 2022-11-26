26 ноября 2022, 09:08
Токаев назвал развитие связей с Россией и КНР приоритетом для Казахстана
Токаев: Россия и Китай остаются в фокусе приоритетного внимания для Казахстана
Отношения с Россией и Китаем останутся приоритетом для Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев после инаугурации. Торжественная церемония прошла в Астане. Политик официально вступил в должность и пробудет на этом посту семь лет.
Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и дальше проводить сбалансированную, конструктивную внешнюю политику. Отдельно он выделил партнерство с РФ и КНР, сообщил ТАСС.
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«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем», — сказал Токаев.
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Также политик отметил развитие связей со странами Центральной Азии и с партнерами по интеграционным объединениям. Президент Казахстана добавил, что республика приложит усилия, чтобы наращивать сотрудничество с США, Евросоюзом, Азией, Закавказьем и Ближним Востоком.
Он подчеркнул, что Казахстан сохраняет свою приверженность современному международному праву и Уставу ООН.
Касым-Жомарт Токаев
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