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    10 января 2022, 10:54

    Токаев: Казахстан пережил тяжелейший кризис за всю историю независимости

    Александр Блинов

    Казахстан пережил самый тяжелый кризис в истории своей 30-летней независимости. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев: Казахстан пережил тяжелейший кризис за всю историю независимости

    Январский кризис стал самым масштабным за всю историю независимости Казахстана, сказал глава республики. Он подчеркнул, что все политические требования, звучавшие во время протестов, были услышаны и выполнены властями.

    Террористы, учинившие беспорядки в Казахстане, действовали с особой жестокостью, указал Токаев. Он напомнил, что двум военнослужащим в ходе столкновений отсекли головы.

    Волна беспорядков вспыхнула в Казахстане как по единой команде, подчеркнул президент. А подготовка к этим бесчинствам велась довольно продолжительное время. Преступные группировки пытались завладеть оружием и боевой техникой, добавил он. Это была попытка госпереворота.

    Президент Казахстана также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за содействие в урегулировании ситуации и отметил сплоченность стран ОДКБ, выступивших единым фронтом для помощи республике.

    Токаев ранее поручил продолжить работу по восстановлению порядка в Казахстане.

    В КНБ Казахстана ранее заявили, что ситуация в стране стабилизировалась и находится под контролем.

    Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ для машин. Власти вернули цены к прежнему уровню, но в следующие дни начались беспорядки в городах, особенно в Алма-Ате. По просьбе Токаева в страну ввели войска ОДКБ.