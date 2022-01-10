Токаев: Казахстан пережил тяжелейший кризис за всю историю независимости

Казахстан пережил самый тяжелый кризис в истории своей 30-летней независимости. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Январский кризис стал самым масштабным за всю историю независимости Казахстана, сказал глава республики. Он подчеркнул, что все политические требования, звучавшие во время протестов, были услышаны и выполнены властями.

Террористы, учинившие беспорядки в Казахстане, действовали с особой жестокостью, указал Токаев. Он напомнил, что двум военнослужащим в ходе столкновений отсекли головы.

Волна беспорядков вспыхнула в Казахстане как по единой команде, подчеркнул президент. А подготовка к этим бесчинствам велась довольно продолжительное время. Преступные группировки пытались завладеть оружием и боевой техникой, добавил он. Это была попытка госпереворота.

Президент Казахстана также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за содействие в урегулировании ситуации и отметил сплоченность стран ОДКБ, выступивших единым фронтом для помощи республике.

Токаев ранее поручил продолжить работу по восстановлению порядка в Казахстане.

В КНБ Казахстана ранее заявили, что ситуация в стране стабилизировалась и находится под контролем.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ для машин. Власти вернули цены к прежнему уровню, но в следующие дни начались беспорядки в городах, особенно в Алма-Ате. По просьбе Токаева в страну ввели войска ОДКБ.