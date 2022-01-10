КНБ Казахстана заявил о стабилизации ситуации в стране

Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщили на сайте Комитета национальной безопасности республики.

Очаги террористических угроз в стране нейтрализованы. Все административные объекты, захваченные участниками беспорядков в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе, освобождены. В КНБ добавили, что обеспечена безопасность всех особо важных стратегических объектов, в том числе мест хранения оружия и боеприпасов.

Продолжаются зачистки предполагаемых мест укрытия боевиков. В КНБ обратились ко всем жителям республики с просьбой оказать содействие в установлении причастных к террору. А всех тех, кто в ходе беспорядков завладел похищенным оружием, призвали добровольно сдавать его.

Ситуация в Казахстане накалилась в первые дни января. Все началось с протестов на западе страны из-за повышения цен на сжиженный газ. Власти вернули цены на прежний уровень, правительство отправили в отставку, но беспорядки не прекратились и особенно набрали силу в Алма-Ате. В страну по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева 5 января ввели войска ОДКБ.

МВД Казахстана ранее сообщило о задержании почти восьми тысяч человек в ходе беспорядков.