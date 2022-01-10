Токаев поручил продолжить работу по восстановлению порядка в Казахстане

Заседание оперативного штаба, которое возглавил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прошло в республике. Главе государства доложили, что правоохранительные органы принимают меры для стабилизации обстановки. Лидер страны поручил продолжать эту работу, а также сопровождать ее информационно.

Заседание оперативного штаба прошло в режиме видео-конференц-связи. Во время мероприятия выступили исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, председатель КНБ и генеральный прокурор.

«Президенту доложили, что правоохранительные органы и вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране», — сказано в заявлении на сайте президента.

Главе государства доложили, что сейчас особенный акцент сделан на поиске и задержании террористов.

«Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности», — сказано также в тексте пресс-службы президента Казахстана.

Массовые протесты всколыхнули Казахстан в первые дни 2022 года, тогда жители городов Актау и Жанаозен возмутились двукратному росту цен на сжиженный газ. Позже протесты перекинулись и на другие города, в частности на Алма-Ату.

В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января, власти начали контртеррористическую операцию. По последним данным МВД Казахстана, за эти дни погибли 17 представителей правоохранительных органов. Об этом написало РИА «Новости».