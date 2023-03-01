Мир 01 марта 2023, 20:32 Олег Тиньков попросил британский МИД снять с него санкции Bloomberg: основатель Тинькофф Банка Тиньков попросил Британию снять с него санкции РИА «Новости»

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Бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщило агентство Bloomberg. Осенью 2022 года предприниматель отказался от российского гражданства.

В своем заявлении Тиньков поддержал решение британских властей ввести ограничения против тех, кто выступил за «военную спецоперацию» России на Украине.

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«Грустно, что британские власти ошибочно подумали, что я один из этих людей», — отметил он.

На запрос Bloomberg в МИД Великобритании отказались комментировать санкции против отдельных лиц. В британском министерстве напомнили, что каждое находящееся под ограничениями физическое или юридическое лицо имеет право оспорить это решение.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков объявил о своем отказе от российского гражданства 31 октября. Бизнесмен подтвердил свои слова справкой.

Ранее он рассказал, что больше не может вести бизнес в России, и напомнил о своих прошлых заслугах — четырех компаниях, поднятых с нуля, и состоянии в 9,4 миллиарда долларов. Тиньков выразил уверенность, что «Тинькофф» мог бы стать крупнейшим российским банком.