Тимошенко заявила о начале «расправы с Украиной»

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина» заявила о начале «расправы с Украиной». С 1 июля, по ее словам, для страны начинается трагическое время из-за вступление в силу закона, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Согласно закону, иностранные банки также могут владеть украинскими сельскохозяйственными угодьями, без согласования снимать верхние слои чернозема.

«С 1 июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю. Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — сказала Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

Лидер партии «Батьковщина» отметила, что президент Украины Владимир Зеленский обещал принимать подобные законы только после референдума, однако инициативу по проведению всеобщего голосования сорвали. Юлия Тимошенко планирует и дальше бороться с принятием закона о земле.

С 1 июля жители Украины смогут покупать сельскохозяйственные земли, но не более 100 гектаров в одни руки С 2024 году покупку сельскохозяйственные угодья смогут приобрести юридические лица, но не более 10 тысяч гектар на организацию.