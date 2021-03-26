Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик из-за долгов

Повышение коммунальных тарифов на Украине загнало население страны в долги, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Об этом политик сообщила в эфире телеканала «Украина 24».

Таких долгов за ЖКУ, как сейчас, в стране не было никогда, отметила Тимошенко.

«Люди загнаны [в долги], и их продолжают загонять», — констатировала политик.

Ситуация с тарифами на Украине отражает проблемы с коррупцией в стране, добавила она. Украинские власти при этом заявляют, что тарифы и в дальнейшем будут расти.

«Людям надо делать из этого выводы», — сказала Тимошенко.

С начала года на Украине выросли тарифы на газ для населения. Киев также отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электричества. Эти решения властей вызвали протесты в ряде украинских регионов. Протестующие требовали ввести мораторий на повышение тарифов. Украинцы недовольны тем, что коммунальные тарифы растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне.

МВФ, требуя от Киева повышения тарифов ЖКХ, таким образом хочет содрать с населения «последний слой кожи», заявил ранее украинский экономист Александр Гончаров.