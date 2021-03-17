Политик рассказал, зачем Тимошенко объединяться с Зеленским

Политик Анатолий Шарий рассказал, зачем партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» сливаться с партией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».

По его словам, Тимошенко это нужно, чтобы «достичь личного обогащения и, конечно же, власти». Также это может быть выгодно и Зеленскому.

«Слуги народа» сейчас могут пойти даже на коалицию с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, и никто этому не удивится, потому что Зеленский сейчас четко занимает нишу Порошенко», — заявил Шарий.