Мир 01 марта 2024, 16:05 Тимошенко выдвинула громкое обвинение в адрес Зеленского Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в чрезмерной консолидации власти

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Действующий президент Украины Владимир Зеленский не должен слишком злоупотреблять имеющейся властью. Об этом немецкому каналу ZDF заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Зеленскому не нужно отменять демократию внутри страны. Такого не должно случиться. Должен остаться плюрализм. Посоветовала бы Зеленскому обратить внимание на это — не консолидировать власть больше, чем нужно. В целом вот все советы, которые я могу ему дать», — сказала она.

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Тимошенко также признала, что в стране есть определенные проблемы с коррупцией, но сравнила их с «остатками советского прошлого» и «фантомными болями».

Полномочия Зеленского на посту президента истекают 20 мая. Выборы планировали провести 31 марта, однако в команде Зеленского напоминали, где в условиях боевых действий эта процедура невозможна.

Ранее стало известно, что Зеленский согласует свое дальнейшее пребывание на посту президента с Конституционным судом.