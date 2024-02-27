Мир 27 февраля 2024, 20:03 Офис Зеленского собрался обращаться в КС ради продления его полномочий «Зеркало недели»: офис Зеленского намерен решить с КС продление его полномочий официальный сайт президента Украины

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Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по поводу пребывания политика на посту главы государства после истечения пятилетнего президентского срока. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, офис Зеленского собирается поставить перед Конституционным судом вопросы о проведении выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» нынешнего лидера страны после пятилетнего срока.

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Пока окончательное решение по поводу обращения еще не принято, отметил источник издания. По его данным, в офисе есть опасения, что ответ КС Зеленского не устроит.

Большинство членов суда назначили еще при Петре Порошенко, который сейчас настаивает на необходимости проведения выборов главы государства, указали авторы материала.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истекает 20 мая. Выборы нового лидера страны должны были провести 31 марта, но в офисе президента уже много раз заявляли о том, что устраивать их в условиях военного положения нельзя. В качестве аргумента приводили тот факт, что многие граждане участвуют в боевых действиях или уехали из страны, поэтому у них не будет возможности принять участие в голосовании.

Также Зеленский указывал, что деньги, которые нужны для организации выборов, требуются на оборонные цели. Казне страны голосование обойдется, по его словам, в пять миллиардов долларов, которые могли бы выделить Евросоюз и США.