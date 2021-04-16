Тима Белорусских приехал в суд на заседание по делу о наркотиках

16 марта в Минске пройдет судебное заседание по делу певца Тимы Белорусских, который попался с наркотиками. Он уже приехал на место, сообщил сайт tut.by.

«Все будет классно, буду держать вас в курсе по возможности, вечером скину пост, где попытаюсь все вам рассказать, объяснить со своей колокольни», — цитирует сайт обращение певца к поклонникам.

С журналистами он общаться отказался. Не идут на контакт и те, кто приехал к зданию суда, чтобы поддержать Белорусских.

Милиция задержала Тиму Белорусских ночью 6 января в игровом клубе в Минске. По данным следствия, при личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Дело передали в прокуратуру. По белорусским законам за преступление по этой статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Расследование дела певца завершили в середине марта. После задержания Белорусских не стали арестовывать и освободили под залог. После того, как прокуроры направили дело в суд, стало известно, что музыкант признал свою вину. По этому делу проходит и его друг.