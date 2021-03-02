В Госдуме призвали Киев прекратить шантажировать Крым водой

Жители Крыма не нуждаются в подачках киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он сказал, что Крымский полуостров сам в состоянии обеспечить себя водой.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. Регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены», — заявил РИА «Новости» Шеремет, добавив, что регион справляется без помощи Киева уже на протяжении семи лет.

По словам депутата, Крым процветает, что и вызывает зависть у украинских политиков, которые не могут смириться с этим.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет поставлять воду в Крым, пока не вернет над ним контроль.

После воссоединения Крыма с Россией подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу Киев прекратил в одностороннем порядке. Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.

Правительство РФ выделило на решение возникшей проблемы около 50 миллиардов рублей.