Тихановская рассказала об обещаниях Макрона помочь разрешить белорусский кризис

Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Литве. Представитель белорусской оппозиции заявила, что французский лидер пообещал помочь в разрешении кризиса в республике.

Макрон намерен оказать содействие в переговорах, направленных на поиск выхода из ситуации. Об этом сообщило издание «Подъем».

«Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь», — поделилась Тихановская подробностями своей беседы с Макроном.

По ее словам, президент Франции будет добиваться освобождения всех политических заключенных.

Сам Эммануэль Макрон не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. В ответ на его предложение уйти в отставку белорусский лидер посоветовал французскому коллеге заняться внутренними делами своей страны.

Скорейшее введение санкций против Белоруссии Макрон поддерживает, как и посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в стране.

После президентских выборов 9 августа, на которых с 80,1% победил Лукашенко, в Белоруссии начались протесты. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием отставки главы государства.