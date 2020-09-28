Макрон поддержал введение санкций против Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу скорейшего введения санкций против Белоруссии и посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в этой стране.

«Я хотел бы, чтобы как можно быстрее мы могли принять необходимые санкции. Но также возобновить необходимое посредничество», — отметил французский лидер на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, логично, чтобы это посредничество осуществляла ОБСЕ, и «Франция сделает все, чтобы это посредничество состоялось и продвигалось».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на пресс-конференции в Брюсселе, что у европейский министров пока нет единогласия относительно того, какие санкции ввести против белорусского президента Александра Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после после победы на президентских выборах Лукашенко с 80% голосов. Несогласные с итогами голосования на протяжении нескольких недель выходили на улицы Минска с требованием отставки президента.