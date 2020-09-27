Лукашенко посоветовал Макрону самому уйти в отставку

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона подать в отставку предложил ему воспользоваться собственным советом. Он напомнил о протестах «желтых жилетов» и сторонников движения Black Lives Matter.

Как сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, президент Белоруссии подчеркнул, что, следуя логике Макрона, ему самому еще два года назад надо было подать в отставку, когда во Франции начались масштабные протесты «Желтых жилетов». Тем более, после мусульманских волнений в Марселе и Лионе, а также акций сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «Черные жизни важны»).

«Годы идут, „жилеты“ до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — цитирует пресс-служба Лукашенко.

Он предложил в качестве жеста доброй воли сделать Минск площадкой для мирной передачи власти во Франции представителям любой из вышеназванных групп.

Ранее Александр Лукашенко отметил, что Макрон уделяет слишком много внимания Белоруссии. Как «опытный политик незрелому» он посоветовал занять внутренними проблемами Франции, которых накопилось немало.