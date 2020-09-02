Российские сенаторы упрекнули Тихановскую за позицию по Крыму

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская наделала много шуму, сделав заявление о Крыме. Представляющие полуостров в Совете Федерации рассказали, как отнеслись к ее высказыванию.

Сергей Цеков полагает, что Тихановская добьется успеха в политике, ведь она пытается усидеть на двух стульях. При этом сенатор отметил, что лидер оппозиции должна понимать, что Крым является частью России де-юре и де-факто. По его мнению, полуостров оказался на Украине нечестно. При этом крымчане всегда хотели стать российскими гражданами. Об этом написал РБК.

Другой сенатор, Ольга Ковитиди, считает, что Тихановская лукавит. Ковитиди предположила, что экс-кандидат в президенты Белоруссии просто хочет спрятать свою настоящую политическую ориентацию за двоякими суждениями.

Сенатор напомнила, что раскол в белорусском обществе случился из-за внутренних проблем. Этим умело воспользовались «заокеанские режиссеры цветных революций». Ковитиди заметила, что вопрос о принадлежности Крыма является своеобразным тестом для политиков на независимость суждений и приверженность демократическим принципам. По словам сенатора, Тихановская это испытание не прошла.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что воссоединение полуострова с РФ противоречит международным нормам. Эту позицию осудили крымские белорусы.