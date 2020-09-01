Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — сказала она.

Вместе с тем на вопрос, кому же принадлежит полуостров, Тихановская озвучила «принятую в Белоруссии позицию».

«Крым de jure украинский, а de facto российский», — заявила политик.

Она добавила, что у жителей Белоруссии «разные взгляды» на этот вопрос. По ее словам, сейчас у них все же стоит задача разобраться в своей стране. Она считает, что независимо от позиции по Крыму, граждане республики не должны разъединяться и отвлекаться от основного вопроса — «новые, честные выборы».

На днях глава крымского парламента Владимир Константинов ответил на частые заявления президента Владимира Зеленского о возврате Крыма на Украину. Политик заявил, что этот вопрос закрыт.