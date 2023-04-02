Мир 02 апреля 2023, 03:49 The Wall Street Journal вновь потребовала освободить своего журналиста WSJ призвала освободить задержанного в России журналиста Гершковича Pxhere

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Редакция американской газеты The Wall Street Journal вновь выступила за освобождение своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали в России по обвинению в шпионаже. Заявление опубликовали на официальном сайте газеты.

«The Wall Street Journal требует немедленно освободить нашего коллегу Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был задержан при осуществлении репортерской деятельности в России», — говорится в новом заявлении газеты.

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Сотрудники издания назвали задержание Гершковича «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое должно «вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру».

Представители издания The Wall Street Journal ранее уже выступали с требованием освободить их сотрудника. Руководство журнала отрицает обвинения в адрес Гершковича.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. После этого ФСБ потребовала заключить его под стражу. В итоге Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».