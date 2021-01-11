The Times: Путин и Си Цзиньпин воспользовались политическим упадком Запада

«Между тем Китай и Россия демонстрируют свою лучшую игру. У них нет возможности сойтись на поле боя с внутриамериканскими фракциями, чтобы завоевать огромную страну, как это сделал Клайв Индийский», — пишет Мэтью Сайед.

Он отметил, что главы государств поступают не менее эффективным способом. Колумнист утверждает, что они разобщают людей не с помощью оружия, а с помощью ботов. Речь идет о неких российских веб-бригадах и их «китайских эквивалентах», которые запустили в Сеть множество теорий заговора, призванных разжечь и усугубить разногласия. Журналист сослался на исследование, в котором говорится, что из 200 миллионов твитов, касающихся пандемии, 62% ретвитов сделали именно боты.

Сайед также назвал Си Цзиньпина и Владимира Путина коварными, так как они знают, что огромные империи зачастую рушатся изнутри.

«Они дразнят нас, раздувают наши разногласия в надежде, что Запад — а не только Америка — ослабеет еще больше. Им помогает множество полезных идиотов, таких как сенатор от штата Техас Тед Круз, чья произнесенная в среду речь стала настоящим позором», — подчеркнул он.

Кроме того, британский колумнист затронул тему штурма Капитолия. По его словам, Си и другие автократы получают удовольствие от успеха своей пропаганды, публикуя фото и видео с места происшествия.