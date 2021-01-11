Около 25 уголовных дел завели после штурма Капитолия в США

«Министр Маккарти сообщил, что в связи с нападением на Капитолий было заведено не менее 25 дел по внутреннему терроризму. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники», — цитирует ТАСС слова конгрессмена Джейсона Кроу.

Он объявил, что Минобороны «осведомлено о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов» перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Кроу отметил, что в прошедших беспорядках участвовали и военнослужащие. Маккарти заявил, что готов в ближайшие дни выступить перед законодателями и предоставить им информацию о случившемся.

В понедельник Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.