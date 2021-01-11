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    11 января 2021, 10:18

    Около 25 уголовных дел завели после штурма Капитолия в США

    Анастасия Калинина

    После штурма Капитолия США было заведено по меньшей мере 25 уголовных дел из-за случаев внутреннего терроризма во время беспорядков, совершенных сторонниками Дональда Трампа. В понедельник прошло совещание с министром армии сухопутных войск США Райаном Маккарти.
    Около 25 уголовных дел завели после штурма Капитолия в США

    «Министр Маккарти сообщил, что в связи с нападением на Капитолий было заведено не менее 25 дел по внутреннему терроризму. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники», — цитирует ТАСС слова конгрессмена Джейсона Кроу.

    Он объявил, что Минобороны «осведомлено о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов» перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Кроу отметил, что в прошедших беспорядках участвовали и военнослужащие. Маккарти заявил, что готов в ближайшие дни выступить перед законодателями и предоставить им информацию о случившемся.

    В понедельник Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.