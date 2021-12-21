Путин прямо сказал НАТО, чем ему грозит размещение на Украине

В случае, если НАТО продолжит свое расширение и силы альянса появятся на Украине, подлетное время российских ракет сократится до 7-10 минут, предупредил президент РФ Владимир Путин. В случае с гиперзвуковым оружием речь будет идти всего о пяти минутах.

По мнению главы государства, расширение НАТО на восток стало последствием эйфории после победы в холодной войне и неправильного анализа тех событий, сообщил ТАСС.

«В случае приближения НАТО к своим границам Россия готова принимать военно-технические меры», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент добавил, что РФ намерена и дальше уделять повышенное внимание развитию своей армии и вооружения.

Говоря о напряженности в Европе, Путин указал, что его источником являются действия США. Он напомнил о своих переговорах с лидером Штатов Джо Байденом.

«Идея назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности РФ исходила от Байдена», — сказал он, подчеркнув, что России нужны не устные, а юридические гарантии безопасности.

При этом Путин заметил, что в исполнение США таких гарантий все равно нельзя верить.

Он также обратил внимание на внешнюю политику Запада в 1990-е годы, в частности, на поддержку этими странами сепаратизма на Кавказе с помощью террористов.

«Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью <…> террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?» — поинтересовался президент.