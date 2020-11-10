Тестовые соревнования для подготовки к Олимпиаде проведут в Токио весной 2021 года

Организаторы перенесенных из-за пандемии коронавируса Олимпийских игр в Токио проведут тестовые соревнования в марте следующего года. 8 ноября прошел международный турнир по спортивной гимнастике в японской столице, там присутствовали зрители.

«Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19, вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте», — приводит «Интерфакс» слова представителя оргкомитета Олимпиады.

В соревнованиях по спортивной гимнастике в Токио приняли участие местные спортсмены и представители России и Соединенных Штатов. Участники турнира прошли карантин в гостиницах. Каждый день их тестировали на COVID-19. На трибуны пустили зрителей.

Летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на год в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В мае МОК допустил отмену соревнований. Были сообщения о том, что Игры летом 2021 года могут пройти без зрителей, а посмотреть состязания спортсменов можно будет только по телевизору.