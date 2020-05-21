МОК допустил отмену Олимпиады в Токио

Олимпиаду в Токио не будут бесконечно переносить, и, если она не состоится в 2021 году, ее отменят совсем. Об этом сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Бах рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что лето 2021 года будет «последним вариантом» проведения Игр.

«Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность», — сказал Томас Бах в интервью «Би-би-си».

Бах выразил надежду, что Олимпийские игры пройдут летом 2021 года. Но он допустил, что могут потребоваться новые меры безопасности, в том числе карантин для спортсменов и других участников.

В то же время глава МОК отметил, что организация из-за пандемии пересмотрела свой взгляд на траты. По его словам, в организации должен быть отражен принцип концентрации на самом необходимом, а не на том, что «приятно иметь».

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на год — на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.