Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан»* назначило инаугурацию правительства на 11 сентября. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

Церемония инаугурации, таким образом, может пройти на 20-летие терактов в США. После атаки на Нью-Йорк, которую провели боевики «Аль-Каиды»**, угнавшие самолеты и направившие их в башни-близнецы Всемирного торгового центра, американская коалиция начала операцию в Афганистане, где укрывался террорист № 1 Усама бен Ладен.

Талибы* пригласили на церемонию представителей России, Китая, Пакистана, Турции, Ирана и Катара. Назначенный вице-премьером Абдул-Гани Барадар при этом во время пребывания с визитом в Дохе собирается направить приглашения еще ряду стран.

Уже известно, что правительство талибов* возглавит Мохаммад Хасан Ахунд.

В Госдепе ранее обеспокоились отсутствием женщин в правительстве «Талибана»*.

* Талибы, «Талибан» — террористическая группировка, запрещена в России

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ