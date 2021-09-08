Двух жертв терактов 11 сентября в США опознали спустя 20 лет

Судмедэксперты в Нью-Йорке опознали двух жертв терактов 11 сентября 2001 года. Даже спустя 20 лет после атаки на Всемирный торговый центр более 1,1 тысячи погибших до сих пор не идентифицированы. Об этом сообщило издание The New York Times.

Специалисты опознали останки Дороти Морган, проживавшей в Хемпстедt. Имя второго мужчины, которого идентифицировали судмедэксперты, не стали разглашать по просьбе его родственников.

Жертвами атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября стали 2753 человека, из них 1106 до сих пор не опознаны.

Террористы 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета, два из них направили в ВТТ на Манхэттене, что привело к обрушению башен-близнецов. Третий самолет боевики направили в здание Пентагона, четвертый самолет упал в штате Пенсильвания. Кроме 19 смертников жертвами терактов стали 2977 человек.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе поручил проанализировать документы по расследованию терактов на предмет их возможного рассекречивания.