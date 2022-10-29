«Преступное лицемерие». Захарова уличила британских специалистов в причастности к атаке на Севастополь | 360°

Власть 29 октября 2022, 16:35 «Преступное лицемерие». Захарова уличила британских специалистов в причастности к атаке на Севастополь Представитель МИД Захарова указала на участие Великобритании в атаке на Севастополь РИА "Новости"

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Британские специалисты приняли прямое участие в террористической атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на преступное лицемерие британского посла в Москве Деборы Броннерт.

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«Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Украина задействовала 16 воздушных и морских дронов при атаке на Севастополь, но корабли Черноморского флота ее успешно отразили.

Средства ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь в течение нескольких часов, уточнило ИА Nation News со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева. Во время атаки украинских БПЛА в небе кружил американский разведывательный дрон Global Hawk.