01 января 2024, 16:17
Путин заявил о готовности почти 30 стран подключиться к формату БРИКС
Путин: почти 30 стран готовы подключиться к БРИКС в том или ином виде
Россия 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС. Объединение притягивает единомышленников все больше, указал президент РФ Владимир Путин. По его данным, подключиться к этому формату готовы порядка 30 стран.
На сегодняшний день, как напомнил президент, БРИКС включает 10 государств. К объединению на правах новых полноправных членов присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников.
Владимир Путин
По его словам, государства, которым близок такой формат совместной работы, разделяют установки, лежащие в основе деятельности объединения. Речь идет о суверенном равенстве, уважении выбора собственного пути развития, учете интересов друг друга, открытости и консенсусе, перечислил президент.
Также он обратил внимание на стремление к многополярному мироустройству и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы.
Именно в таком ключе, по его словам, будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году. Девизом его станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трёх десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», — добавил он.
Для этого, как пояснил Путин, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств — партнеров объединения.
Особый упор сделаем на повышении внешнеполитической координации стран-участниц, совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности.
Владимир Путин
В числе приоритетов для БРИКС он также назвал дальнейшее продвижение взаимодействия в самых разных областях — от высоких технологий до экологии и здравоохранения, от культуры и спорта до молодежных обменов.
В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, отметил президент.
И безусловно, кульминацией нашей председательской «вахты» станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.
Владимир Путин
По словам Путина, приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами, вовлеченными в орбиту БРИКС.
Владимир Путин
БРИКС
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