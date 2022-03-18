«США, Европа и Австралия»: МИД Китая показал мир в представлении дипломатов Запада

Заявляя о международном сообществе страны Запада имеют в виду исключительно себя. Так проиллюстрировал свою мысль на своей странице в Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Он опубликовал картинку, на которой изображены Америка, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и другие европейские страны.

Источник фото: Twitter

«Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о „международном сообществе“, они имеют в виду вот это», — написал дипломат.

Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения подлинных причин кризиса на Украине. Такое заявление глава Китая сделал в ходе видеопереговоров с американским лидером Джо Байденом.