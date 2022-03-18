Китай: США и НАТО должны учитывать мнение России

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин созвонились в пятницу и проговорили по телефону почти два часа. В ходе беседы глава Китая заявил, что США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения подлинных причин кризиса на Украине.

Он также отметил, что от введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди. При этом он прокомментировал и американо-китайские отношения, напомнив, что их испортил Дональд Трамп. А после его ухода США и КНР так и не вышли из тупика, наоборот, столкнулись с проблемами.

Президент США выразил готовность поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации на Украине. Си Цзиньпин заявил, что диалог России и Украины должны поддерживать все стороны.

Госдеп по итогам разговора сообщил, что США надеются отменить антироссийские санкции в случае прекращения спецоперации и восстановления суверенитета Украины.