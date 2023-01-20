Мир 20 января 2023, 20:31 Темп оказания помощи Украине западными странами останется прежним Глава Пентагона: Запад не станет замедлять темпы оказания военной помощи Украине YouTube

Читать 360tv в

Страны Запада уверены, что сейчас наступил «решающий момент» в боевых действиях на Украине, поэтому замедлять темпы оказания военной помощи Украине не планируется. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Пентагона.

«Как сказал президент США Джо Байден, это решающее десятилетие для мира и решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп», — отметил Остин.

Реклама

В Пентагоне подчеркнули, что главными вопросами повестки встречи контактной группы были поставки Киеву средств ПВО и бронетехники. Также активно велось обсуждение их синхронизации.

Реклама

По словам Остина, Нидерланды отправят украинским военным ракеты и американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, а также обучат их применению в зоне боевых действий.

Франция, Германия и Великобритания, напомнил глава Пентагона, уже передали Украине системы ПВО, в том числе установку Patriot. По его словам, Запад предоставляет Украине такие виды вооружений, которые помогут ей на поле боя в настоящий момент.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной военной помощи Украине со стороны США вошли новые зенитно-ракетные системы NASAMS и восемь систем противовоздушной обороны Avengers.