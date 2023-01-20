Важное 20 января 2023, 16:57 США включили комплексы NASAMS в новый пакет военной помощи Украине Пентагон сообщил о передаче Украине ПВО NASAMS по итогам совещания в Рамштайне Википедия

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Новые зенитно-ракетные системы NASAMS и восемь систем противовоздушной обороны Avengers вошли в новый пакет военной военной помощи Украине со стороны США. Как сообщила пресс-служба Пентагона, с таким заявлением после заседания контактной группы на базе Рамштайн выступил глава ведомства Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что с начала проведения специальной военной операции общая военная помощь Украине составила почти 27 миллиардов долларов.

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«Наш новый пакет предоставляет еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и воздушное пространство. Сюда входят ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger», — заявил Ллойд.

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Министр обороны США подчеркнул, что, кроме того, украинские военные получат 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 колесных броневика с противоминной защитой MRAP и 350 бронированных фургонов Humvee. В военную помощь США войдут тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка украинских военных.

В октябре 2022 года украинские войска уже получили два комплекса NASAMS. Они предназначены для стрельбы ракетами класса «воздух — воздух».

Президент США Джо Байден в пятницу, 20 января, поручил выделить Украине дополнительные 2,5 миллиарда долларов на военную помощь. В Пентагоне отметили, что, кроме боеприпасов и систем противовоздушной обороны, в новый пакет включили новые поставки РСЗО HIMARS.