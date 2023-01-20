Мир 20 января 2023, 20:04 Раскрыты главные темы встречи участников контактной группы в Рамштайне Глава Пентагона: поставки ПВО и бронетехники Украине стали главными темами в Рамштайне Defense.gov

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Передача Украине систем противовоздушной обороны и бронетехники стали главными вопросами встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин. Трансляция его выступления доступна на сайте Пентагона.

Остин подчеркнул, что о замедлении поставок оружия на Украину сейчас речи не идет. Участники заседания сошлись во мнении, что начался «решающий момент». Поэтому главная задача — помочь украинским войскам провести «наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне».

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«Мы сосредоточили внимание на потребностях Украины в средствах противоракетной обороны и бронетехники, а также обсудили, как синхронизировать общие усилия по поставкам вооружений», — заявил Остин.

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Глава Пентагона добавил, что сейчас важно передать украинским военным вооружение, которое им необходимо для достижения успеха на поле боя. По словам Остина, эта возможность сохраняется до наступления весны, поэтому входящим в контактную группу странам нужно скорее принимать решения.

На последнем заседании контактной группы по Украине участники не смогли договориться о поставках на Украину немецких танков Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус, заявил, что главы оборонных ведомств рассмотрели позиции за и против этого решения, но консенсуса добиться не удалось.