Тело третьего погибшего при взрыве ТЦ в Ереване вытащили из-под обломков

Из-под завалов в торговом центре в Ереване извлекли тело третьего погибшего, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, его цитирует «Sputnik Армения». В ведомстве уточнили, что это женщина.

«Погибла женщина. Ее личность пока не установлена», — сообщили в МЧС.

Взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване 14 августа, около 13:00 по московскому времени. Одно из зданий на территории ТЦ обрушилось, под завалами остались люди.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян пояснил, что поисково-спасательные работы ведутся без использования тяжелой техники, поскольку оставшиеся под завалами люди могут пострадать при ее работе. Завалы разбирают вручную, периодически объявляют «минуту тишины», чтобы услышать зов о помощи, отметил Сардарян.

Известно о более 30 пострадавших при взрыве. В мэрии подтвердили, что в ТЦ действительно взорвался склад пиротехнических материалов. Здание получило повреждение, вспыхнул огонь. Сотрудники МЧС присвоили пожару третью категорию сложности.