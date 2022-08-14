Число пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване выросло до 34

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 34. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении, передало РИА «Новости».

«По состоянию на данный момент в результате взрыва пострадали 34 человека, один человек погиб», — сказано в пресс-релизе Минздрава.

В мэрии Еревана уточнили, что в ТЦ действительно взорвался склад пиротехнических материалов.

О состоянии пострадавших пока нет никакой информации. Как минимум один человек при взрыве скончался.

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели ищут пострадавших и вытаскивают их из-под завалов. По данным городской администрации, в руинах ТЦ еще находятся люди.

Канал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС Армении проинформировал, что имеется угроза дальнейшего обрушения здания ТЦ.

Взрыв в армянском торговом центре прогремел днем 14 августа. Здание получило повреждение, вспыхнул огонь. Сотрудники МЧС присвоили пожару третью категорию сложности. В интернете появились кадры с места.