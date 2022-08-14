Взрыв пиротехники? Что известно о происшествии в торговом центре Еревана

Взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване 14 августа около 13:00 по московскому времени. Одно из зданий на территории ТЦ обрушилось. В Сети появились жуткие кадры с места трагедии. Есть раненые и погибший. «360» обобщил известные к этому часу данные о происшествии.

Причина

Пресс-секретарь МЧС Айк Костанян сообщил СМИ, что, по предварительным данным, взорвался склад взрывчатых веществ. Могла сдетонировать пиротехника. Окончательную причину предстоит выяснить следователям.

«По предварительным данным, произошел взрыв, вызвавший пожар», — говорится на сайте местного управления МЧС.

Однако пресс-служба Следственного комитета пояснила «Sputnik Армения», что даже о предварительных версиях можно будет говорить только тогда, когда следователей допустят к месту происшествия. Из-за взрыва возник сильный пожар, и пока огонь не потушен, сотрудники СК начать работу не могут.

Пожару присвоили третью категорию сложности. В тушении участвуют «50 спасателей и 155 пожарных-спасателей», отметила пресс-служба местного управления МЧС. «Работы возглавил» министр внутренних дел Армен Памбухчян. На месте также находятся заместители министра внутренних дел и начальник местного отделения полиции. В работах задействовали три трактора мэрии Еревана.

Источник фото: МЧС Армении

«Истинную причину первого взрыва мы не знаем, но, судя по масштабу разрушения, это было что-то очень воспламеняющееся, потому что такого взрыва, разрушений и пожара ереванцы на своем веку не вспомнят», — рассказал журналист Айк Арутюнян (его процитировал РЕН ТВ).

По словам Арутюняна, после первого взрыва пиротехника продолжала детонировать.

Последствия

Данные о пострадавших постоянно меняются. На данный момент МЧС Армении сообщило о 51 раненом и одном погибшем.

Источник фото: МЧС Армении

Жертва — мужчина средних лет, написало издание «Sputnik Армения» в Telegram со ссылкой на Минздрав Армении. Распространились слухи о гибели пятилетней девочки, однако пресс-секретарь медцентра «Пресвятой Богородицы» Геворг Дердзян в соцсетях уточнил: девочка действительно была на месте взрыва и пострадала, она в реанимации, но ее жизнь вне опасности.

Посольство России в Армении сообщило, что проверяется, были среди пострадавших россияне, написал ТАСС.