Тело Марадоны доставили в президентский дворец Буэнос-Айреса для прощания. Видео

Колонна мотоциклистов сопроводила машину с телом Диего Марадоны в президентский дворец в Буэнос-Айресе. Собравшиеся на улицах люди встречали траурную процессию криками и снимали ее на видео.

Кадры очевидцев опубликовал RT в своем Telegram-канале. На видео запечатлен проезд катафалка, который доставил бывшего футболиста в дворец Каса Росада. Его двери откроют для желающих проститься с легендой в 06:00 по местному времени (12:00 по Москве — прим. ред.).

Родственники Марадоны попросили закончить прощание в 16:00. У дворца уже собираются люди. На здание повесили траурную ленту.

Аргентинского футболиста не стало 25 ноября. Диего Марадона умер в своем доме в возрасте 60 лет. Во время завтрака ему стало плохо, приехавшие на вызов врачи скорой не спасли спортсмена. В стране в связи с его кончиной объявлен трехдневный траур.

Причиной смерти Марадоны, как писали СМИ со ссылкой на сделанные экспертами выводы, стала острая сердечная недостаточность. Из-за нее возник «острый отек легких».