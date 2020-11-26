Прощание с Марадоной пройдет в аргентинском президентском дворце

Люди смогут проститься с Диего Марадоной в аргентинском президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе. Двери откроют в 06:00 (12:00 по московскому времени). Траурная церемония продлится до вечера.

«В связи с прощанием с Диего Марадоной администрация президента сообщает, что двери для населения откроются в 06:00», — приводит ТАСС текст сообщения администрации главы Аргентины.

По просьбе родственников футболиста прощание закончится в 16:00 (в 22:00 по Москве). Информации о том, продолжится ли церемония завтра, пока нет. Сейчас у президентского дворца уже начали собираться люди. На здании висит траурная лента.

Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября. Он скончался в своем доме. СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что спортсмен ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Последние дни он восстанавливался после операции на мозге. Марадоне стало плохо во время завтрака. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти футболиста. В Аргентине объявили трехдневный траур.