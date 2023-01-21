Мир 21 января 2023, 20:43 Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов Главред RT France Федорова объявила о закрытии канала после блокировки счетов РИА «Новости»

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Телеканал RT France прекращает вещание из-за блокировки счетов. Об этом в своем Twitter-аккаунте объявила главный редактор Ксения Федорова.

«Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность», — написала она.

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В пресс-релизе на сайте телеканала заявили, что власти страны достигли своей цели после пяти лет упорной борьбы, закрыв вещание.

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Ранее Федорова поясняла, что счета RT France заблокировали в связи с началом действия девятого пакета антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Такую причину главреду озвучили в банке.

После блокировки в МИД РФ пообещали принять меры в отношении работающих в России французских СМИ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: если власти Франции не отступят от терроризма по отношению к российским журналистам, то запомнят ответ России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что любые попытки давления на отечественные СМИ в других странах повлекут за собой зеркальные меры.