Мир 21 января 2023, 13:07 МИД пообещал ответить на блокировку счетов RT France МИД: Россия ответит на блокировку счетов RT France, меры затронут французские СМИ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия ответит на решение Франции заблокировать банковские счета телеканала RT France. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Такое решение приведет к ответным мерам по отношению к французским СМИ, работающих в России», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Реклама

В МИД добавили, что ответ России запомнят, если французские власти не откажутся от терроризма по отношению к российским журналистам.

Реклама

О блокировке счетов RT France стало известно 20 января, об этом сообщала глава редакции канала Ксения Федорова. По ее словам, в банке пояснили, что ограничения связаны с девятым пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия предпримет зеркальные ответные меры на любые попытки давления иностранных государств на отечественные СМИ за границей.

В августе администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт «RT на русском» для европейских стран.