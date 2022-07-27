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    27 июля 2022, 13:14

    Песков анонсировал зеркальные меры давления на западные СМИ

    Песков — о решении по иску RT France: Россия примет зеркальные меры давления на СМИ Запада

    Оксана Кириллова

    Россия будет принимать зеркальные меры воздействия на западные СМИ в России, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам решение суда Евросоюза общей юрисдикции оставить в силе запрет на вещание RT France.

    Песков анонсировал зеркальные меры давления на западные СМИ

    Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск об отмене решения Совета ЕС, временно запретившего трансляцию контента этого канала.

    «Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет», — процитировало Дмитрия Пескова РИА «Новости».

    Он признался, что «наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе и во Франции», вызывает у российского правительства «обеспокоенность и сожаление».

    «Европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру», — заметил Песков.

    Он напомнил, что RT сейчас не может вещать в большинстве стран Европы, хотя там «работают талантливые, энергичные люди».