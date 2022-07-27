Песков анонсировал зеркальные меры давления на западные СМИ

Россия будет принимать зеркальные меры воздействия на западные СМИ в России, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам решение суда Евросоюза общей юрисдикции оставить в силе запрет на вещание RT France.

Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск об отмене решения Совета ЕС, временно запретившего трансляцию контента этого канала.

«Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет», — процитировало Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Он признался, что «наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе и во Франции», вызывает у российского правительства «обеспокоенность и сожаление».

«Европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру», — заметил Песков.

Он напомнил, что RT сейчас не может вещать в большинстве стран Европы, хотя там «работают талантливые, энергичные люди».