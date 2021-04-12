Телеканал Euronews перестали показывать в Белоруссии

Республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» с 12 апреля перестало транслироваль в Белоруссии телеканал Euronews. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу оператора.

«Да, этого канала сейчас нет, с сегодняшнего дня он отключен. У нас не продлили договорные отношения с этим каналом», — рассказали агентству в «Белтелекоме». Причину отключения телеканала в РУП не раскрыли.

На прошлой неделе белорусский президент Александр Лукашенко назначил нового министра информации республики. Этот пост занял бывший глава представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов. Глава ведомства сразу заявил, что будет расширять долю государственного контента в СМИ. По словам Перцова, «повестку дня, настроения людей формируют, в том числе, и иностранные вещатели».

В конце марта организаторы Евровидения отстранили Белоруссию от участия в телевизионном конкурсе за песню, которая не соответствует правилам. Республика представила новую композицию, но в ней также увидели несоответствие «из-за политического подтекста».