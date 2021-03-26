Белоруссию отстранили от Евровидения-2021 за новую песню

У Белоруссии не выйдет принять участие в Евровидении в 2021 году. Страна представила песню, которая снова не соответствует правилам музыкального конкурса.

Решение о судьбе белорусских артистов огласили организаторы Евровидения, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Ранее в «Белтелерадиокомпании» заявили, что страна выбрала новую песню для участия в музыкальном конкурсе. Предыдущую композицию группы «Галасы ЗМеста» не приняли, решив, что она «ставит под сомнение неполитический характер» Евровидения. Из официального YouTube-канала фестиваля также удалили ролик с выступлением коллектива под упомянутый трек.

Группа решила подготовить для конкурса две новые песни — веселую и более серьезную. Написаны они в стиле рока 1980-х годов.