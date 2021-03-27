Стал известен текст второй песни Белоруссии, за которую ее исключили из Евровидения

Стал известен текст второй песни белорусской группы «Галасы ЗМеста», который не устроил Европейский вещательный союз «из-за политического подтекста».

«Заяц по полю бежал, напевая песенку.

Весело качались кроны на ветру.

Настроение ок, никакого прессинга,

Замечтался и упал в лисью нору».

Ранее Европейский вещательный союз уведомил Белтелерадиокомпанию о том, что Белоруссию отстраняют от Евровидения, уточнила «Газета.ru». Известно, что новую песню эксперты тоже сочли политически мотивированной.

В середине марта песню «Я научу тебя», с которой должна была выступить белорусская группа «Галасы ЗМеста», удалили с YouTube-канала конкурса.

Лидер коллектива Дмитрий Бутаков сообщил, что новая песня была написана специально для конкурса.

«Это песня-басня… Написана была специально», — передало РИА ФАН его слова.

От России на Евровидении выступит Manizha. Ролик с ее песней собрал уже несколько миллионов просмотров и положительно оценили десятки тысяч. Но в соцсетях до сих продолжают писать негативные комментарии. В частности, Госдумы РФ Елена Драпеко предлагает отобрать у певицы российский флаг.