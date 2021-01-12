Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Издание утверждает, что популярность у приложения начала расти после блокировки Twitter и Facebook, и отключения социальной сети Parler. На прошлой неделе, со среды по воскресенье, американцы скачали мессенджер примерно 545 тысяч раз. Это в три раза больше, чем в тот же период, но на прошлой неделе.

Газета уточняет, что в Parler незадолго до этого призывали скачивать Telegram. Однако еще одной причиной увеличения скачивания могла стать новая политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

По мнению профессора информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек, Telegram может стать более долгосрочным мессенджером для сторонников действующего президента, потому что у него меньше вероятность отключения. Она также добавила, что это обычное приложение, которое люди используют на законных основаниях.

Основатель мессенджера Павел Дуров пока нигде не прокомментировал повышенный интерес среди американцев.

После того, как магазины приложений Google и Apple удалили сервис микроблогов Parler, популярного у сторонников Трампа, Дуров призвал перейти на Android. Он отметил, что решение Apple и Google о блокировке приложений — это наибольшая опасность для свободы слова, чем просто цензура в социальных сетях, как это сделал Twitter.