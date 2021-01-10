Дуров объяснил, почему Apple опаснее Google и призвал перейти на Android

Он заявил, что никто не гарантирует того, что с мессенджером не произойдет такой же блокировки. По его словам, решение Apple и Google о блокировке приложений — это наибольшая опасность для свободы слова, чем просто цензура в социальных сетях, как это сделал Twitter.

«Apple является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK (формат архивных файлов, которые можно закачать на телефон минуя Google Play — прим.ред.)», — написал основатель Telegram.

Дуров отметил, что меньшее, что могут сделать сегодня пользователи для сохранения доступа к свободному потоку информации, это выбрать Android вместо iOS.

По его словам, сейчас он вместе с разработчиками ведет работу над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari. Это не свободный доступ к заблокированным в App Store приложениям, но в крайнем случае оно сработает.

Российский сенатор Алексей Пушков написал, что поведение американских интернет-платформ в отношении действующего президента США Дональда Трампа, его блокировки в социальных сетях и удаление приложений, куда ушли его сторонники, показало, что также они будут действовать в других странах. Зависимость от действующих в Сети платформ он назвал угрозой национальной безопасности.